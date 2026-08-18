У помешканні, де знайшли мертвою голлівудську акторку та колишню наречену Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі, начебто були ліки, які використовують при передозуванні наркотичними речовинами.

Препарат під назвою Наркан нібито знайшли на матраці у домі Гейден. Це назальний спрей, що вводять для усунення наслідків передозування опіоїдами. Про це повідомило видання TMZ з посиланням на власні джерела.

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Наркан — це торгова назва лікарського засобу на основі налоксону, який є антидотом при передозуванні опіоїдами. Засіб усуває дію таких речовин, як морфін, героїн, метадон чи фентаніл. Цей препарат використовують для порятунку від небезпечного для життя пригнічення дихання під час передозування. Зазвичай Наркан випускають у формі назального спрею або розчину для ін'єкцій для пришвидшення його дії.

Як відомо, під час розмови оператора та людини, яка зателефонувала у 911, згадуються слова «передозування» та «зупинка серця». Водночас правоохоронці поки не підтвердили офіційну причину смерті Гейден Панеттьєрі. Судмедексперт вже провів розтин тіла акторки та повідомив про свій перший висновок: смерть не мала насильницького характеру.

Як повідомили ЗМІ, до дому зірки приїхали відразу 2 машини швидкої. Це може вказувати на те, що відразу двоє людей у помешканні Панеттьєрі могли потребувати допомоги. Також невідомо, для чийого порятунку була введена доза Наркану.

За повідомленнями журналістів, на місці події медики також використали адреналін. Зазвичай препарат вводять для реанімації пацієнтів із зупинкою серця.

Нагадаємо, голлівудська акторка та колишня наречена Володимира Кличка і матір його доньки Каї-Євдокії, несподівано померла у віці 36 років. Її тіло знайшли у будинку в Грінвілі, що у штаті Південна Кароліна, 16 серпня. 21 серпня знаменитості мало виповнитися 37 років.