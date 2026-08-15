На сімейному ранчо. Тяжкохворий Брюс Вілліс відвідав весілля доньки Таллули

Письменниця й художниця Таллула Вілліс та музикант Джастін Ейсі одружилися 8 серпня, і їхня весільна церемонія в лісі була особливою. Вони обмінялися обітницями у колі близьких друзів і членів родини, серед яких був надзвичайно важливий гість — батько Таллули, Брюс Вілліс, у якого в лютому 2023 року діагностували лобно-скроневу деменцію (ЛСД).

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На фото, яке було опубліковане в Vogue, 71-річний тяжкохворий Брюс Вілліс позує на сімейному ранчо в Сан-Веллі, штат Айдахо. На знімку Вілліс обіймає Таллулу, а зятя тримає за руку. Таллула схилила голову на плече батька. «Ніжний момент з моїм батьком і Джастіном на початку весільного вікенду», — прокоментувала Таллула світлину з батьком.

Фото: instagram.com/voguemagazine

У 2022 році Брюс Вілліс був змушений завершити акторську кар'єру після того, як лікарі поставили йому діагноз «афазія мовного та комунікативного розладу». У лютому 2023 року родина Вілліса повідомила, що в актора виявили лобно-скроневу деменцію. Актор мешкає в окремому від родини будинку під наглядом постійної команди доглядальниць, а його дружина Емма Гемінг часто приводить до нього їхніх дочок — 14-річну Мейбл і 12-річну Евелін. Демі Мур також підтримує колишнього чоловіка, вони зберегли близькі стосунки протягом десятиліть після розлучення. У них троє дорослих дочок: Румер (37 років), Скаут (35 років) і Таллула (32 роки). Вілліс також бачиться зі своєю онукою Луеттою (дочка Румер).