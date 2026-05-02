Після критики у Мережі. Катя Осадча підтримала Надю Дорофєєву, яка представила свій перший англомовний трек

У Мережі думки розділилися, і деякі розкритикували те, як Дорофєєва «переосмислила український культурний код мовою сучасної попмузики». За словами творців, у кожному фрагменті кліпу можна знайти елемент української культурної спадщини. Катя Осадча оцінила, що семпл взято з гопака, і вважає, що це «геніально».

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«Зас*рати — національна забава. При чому це роблять як правило люди, які спираються виключно на свій смак, а він у всіх різний. Мені пісня зайшла, а ще зайшли українські меседжі зашиті в кліп, а семпл взятий з гопака, це взагалі геніально. Це переосмислення і дуже крута інтеграція українського танцю без звичних штучних вінків, червоних шаровар, це прямо капець як круто. Я пів життя займалась народними танцями, тому мені це все сильно лайк. Пісня хітова», — написала Осадча.

Катя Осадча підтримала Дорофєєву / Фото: threads.com

Фото: threads.com

Фото: threads.com

Надя Дорофєєва вже також відреагувала на критику. «Пишемо нову пісню, щоб Threads було чим зайнятись», — підписала кадр з Мішею Кацуріним артистка. Авторами FEEL THE HEAT є сама DOROFEEVA, Міша Кацурін, Іван Клименко, а також американські сонграйтери Джеймсон Фокс і Ворвік Раннелс. Серед продюсерів вказано Кен Льюїс, який співпрацював із Тейлор Свіфт над альбомом Midnights і Леді Гагою над альбомом Joanne.