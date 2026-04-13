«Зробила те, що вони хотіли». Тоня Матвієнко розповіла, як закінчився її конфлікт із Євгеном Рибчинським

Після критики Євгена Рибчинського (звинуватив у порушенні авторських прав) Тоня Матвієнко офіційно через договори оплатила право на виконання деяких пісень, написаних Юрієм Рибчинським для Ніни Матвієнко. Раніше Матвієнко виконувала ці пісні, написані для її матері, без офіційного дозволу.

Реклама

«Сплатила те, що вони хотіли. Розійшлись. Я сама набрала, і на цьому все. Я зробила те, що вони хотіли. Ну типу, як по закону», — зазначила артистка.

«Це велика сума?», — уточнила у Тоні Матвієнко Аліна Доротюк. «Я не скажу. Договір підписала, щоб я не говорила. Це було дуже неприємно. Але вони були праві, вони ж теж ображалися на мене. Так склалося», — зізналася співачка.

За словами Матвієнко, зараз у неї немає фінансової можливості викупити права на виконання всіх пісень, написаних Юрієм Рибчинським для Ніни Митрофанівни. «Я всі мамині пісні люблю, але не всі можу виконувати за авторськими правами. В мене не вистачає грошей всі переспівати. Можна викупити всі, але це дорого. Всі пісні, які виконувала мама, вони мені дуже близькі і людям, але не на всі маю право. Якщо в якийсь момент захочу, то я заплачу. Це можна зробити одноразово. Слава Богу», — додала артистка.