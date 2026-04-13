«Така сума у моєму житті вперше». Тоня Матвієнко зізналася, скільки заробила на хіті Кульбаби

Співачка Тоня Матвієнко в інтерв'ю Аліні Доротюк розкрила, який дохід їй приніс хіт Кульбаби. Пісню Матвієнко купила в Івана Клименка за кілька тисяч доларів.

У хіта на Youtube понад 27 мільйонів переглядів. Пісня вийшла у 2022 році, але стала вірусною у 2024 завдяки TikTok.

«Іван (Клименко) знав мої можливості і не здер з мене багато грошей. Гарно поставився. Він мені десь 10 пісень вислав на продаж, і я обрала Кульбаби. Сподобалася дуже сильно. Свою молодість у цій пісні побачила. Як я сприймаю світ, це все про мене», — зазначила артистка.

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За словами Матвієнко, хіт Кульбаби приніс їй близько 30 тисяч доларів (прослуховування на стрімінгах). «Це така сума у моєму житті вперше. Чесно зароблені гроші. Було приємно заробити такі гроші. Точно половина лежить на творчість, кліпи, нові пісні. Той рік — це була мрія, плодовитий. Мене не було майже вдома. У мене було дуже багато виступів. Ще хочу таке пережити. Мрія збулася, подякувала всім. Далі подивимося», — прокоментувала співачка.

Раніше Євген Рибчинський розповів, як залагодив конфлікт із Тонею Матвієнко з приводу авторських прав. Матвієнко офіційно через договори оплатила право на виконання пісень, написаних Юрієм Рибчинським для Ніни Матвієнко.