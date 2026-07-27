«20 тисяч людей перед сценою»: співачка Jerry Heil та діджейка Korolova виступили на Tomorrowland

26 липня українська співачка Jerry Heil та українська діджейка Korolova виступили на фестивалі Tomorrowland та презентували першу спільну роботу.

Про це стало відомо з дописів у соцмережах артисток.

Korolova зазначила, що під час Tomorrowland 2026 презентувала своє нове шоу Captive Soul на одній зі сцен фестивалю Freedom Stage. Діджейка написала, що також рада представити своїм шанувальникам новий трек, створений разом з Jerry Heil.

Реклама

Сама Jerry Heil розповіла, що під час їхнього спільного виступу на фестивалі у бельгійському місті Бом, перед сценою зібралося 20 тисяч людей, а онлайн-трансляцію виступу дивилося 215 тисяч глядачів.

«Досі не можу повірити, що це відбулося», — додала Jerry Heil.

Також українська діджейка та саундпродюсерка Олеся Аркуша, яка виступає під псевдонімом Miss Monique, зіграла сет на головній сцені фестивалю, перед цим презентувавши на Tomorrowland 2026 своє перше аудіовізуальне шоу BIORHYTHM, у якому музика, світло та зображення були об'єднані однією ідеєю.

Tomorrowland 2026 відбувався у два вікенди: 17−19 липня та 24−26 липня. У ці дні на сценах фестивалю зіграли десятки артистів, а відвідали подію люди з різних куточків планети.