«Емоційний удар». Стало відомо, як Том Круз відреагував на зміну прізвища своєї доньки Сурі

Актор Том Круз «спустошений» після того, як його донька Сурі офіційно відмовилася від його прізвища . Донька Круза та Кеті Голмс тепер використовує прізвище Ноель (друге ім’я її матері).

Про це повідомляє Radar Online. Зазначається, що студентка Університету Карнегі-Меллона зареєструвалася для голосування в Пенсильванії під ім'ям Сурі Ноель після того, як залишила Нью-Йорк. Після розлучення батьків у 2012 році Сурі виховувала мати. Раніше Сурі використала прізвище Ноель у програмі випускного вечора у нью-йоркській середній школі у червні 2024 року.

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Джерело, близьке до родини, розповіло про реакцію Тома Круза: «Він глибоко засмучений цією новиною. Хоча він розуміє, що Сурі — доросла дівчина, яка сама ухвалює рішення, відмова від його прізвища для нього неймовірно болісна. Він ніколи не уявляв, що все дійде до цього».

Інсайдер додав: «Люди з оточення Тома вважають, що це радше емоційний удар, аніж юридичний. Він, як і раніше, сподівається, що одного дня у них із Сурі з’явиться можливість відновити стосунки. Проте зараз, за словами друзів, він почувається розбитим і спустошеним».

Suri Cruise legally severs ties with estranged dad Tom https://t.co/bbuAYdnmrY pic.twitter.com/aTwWPwmWRl — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Сурі обрала прізвище Ноель на знак поваги до своєї матері та як спосіб розпочати новий етап життя якомога далі від уваги громадськості. Також повідомлялося, що ця зміна допоможе їй сформувати особистість, не пов’язану зі знаменитими батьками, і зменшити увагу публіки під час навчання у коледжі.