«Ледве стримував сльози». Том Голланд зворушливо відреагував на появу Зендеї на прем'єрі Людини-павука у Лондоні

Актор Том Голланд із захопленням відреагував на появу своєї дружини, акторки Зендеї, на лондонській прем’єрі Людини-павука. Під час інтерв’ю актор був заскочений зненацька, коли фанати закричали від захвату після прибуття Зендеї.

Про це повідомляє The Daily Mail. Актор ледь стримував сльози, дивлячись на великому екрані на свою дружину, яка з’явилася у кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square у білій кутюрній сукні від Tamara Ralph із золотими ланцюжками, що нагадували павутину. Сукню силуету «пісочний годинник» доповнила брошка у вигляді павука від Keren Wolf.

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the way tom holland and law roach look at zendaya.. that's all of us pic.twitter.com/FtozuDp0lb — ˖᯽ ݁˖ pop backup ˖᯽ ݁˖ (@popbackupp) July 29, 2026

Зендея і Том Голланд познайомилися на зніманнях фільму Людина-павук: Повернення додому у 2016 році. Через десять років вони одружилися й знову беруть участь у рекламній кампанії свого нового фільму про Людину-павука.

Том Голланд дивиться на Зендею на прем'єрі Людини-павука у Лондоні / Фото: Entertainment Tonight

Tom Holland concedia uma entrevista no exato momento que Zendaya chegava Première de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em Londres. pic.twitter.com/N8crDJZj4F — Tom Holland Brasil (@tomhollandbr) July 29, 2026

«Хто приїхав?» — запитав Том під оплески фанатів. «О, приїхала Зендея. Схоже, що так». В інтерв'ю Entertainment Tonight актор висловився про свій шлюб із Зендеєю. «Навіть посеред усього цього божевілля… коли подорожуєш світом і відчуваєш перевантаження, бо ти просто людина, ніхто не заспокоює мене краще, ніж вона», — сказав актор.

Зендея нещодавно назвала Тома Голланда своїм «найкращим другом». Акторка додала, що знімання у фільмах про Людину-павука разом із Голландом були для неї «привілеєм» і що вона вдячна за можливість «зростати разом» із ним.