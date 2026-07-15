Тіна Кароль відповіла, як відреагує, якщо її син захоче після навчання за кордоном приєднатися до ЗСУ

Співачка Тіна Кароль зізналася, яким бачить майбутнє свого сина Веніаміна. Раніше артистка розповідала, що після навчання за кордоном її син повернеться до України.

Кароль також відповіла, як відреагує, якщо син захоче приєднатися до ЗСУ після завершення навчання. «Якщо раптом війна не закінчиться і він прийде до тебе й скаже: „Мамо, я піду воювати“. Як ти це сприймеш?» — запитала співачку журналістка каналу НАСПРАВДІ MAX.

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«Що скаже, те й скаже. Як дитина вирішить, так і буде. Він насправді розумний хлопчик і знайде собі застосування в багатьох сферах. Я завжди вірила, що представляти Україну у майбутньому мають люди, які вільно володіють англійською та іншими мовами. Ті люди, які змогли бачити й українське навчання, і закордонне, ті, які люблять свою країну. В нас, я впевнена в Україні, і ще такий супротив, ця війна. Вона породила чисте бажання створити свою ідеальну країну. Я вірю в це», — прокоментувала Кароль.

Син Кароль, який багато років живе і навчається у Великій Британії, володіє англійською, французькою та іспанською мовами. 17-річний Веніамін уже обрав спеціалізацію. Це політологія, економіка та бізнес. Він планує повернутися до України, але лише після завершення навчання.

Тіна Кароль зізналася, чому вона самотня. «Серце Тіни Кароль завжди зайняте творчістю. Я як творча особистість, завжди закохуюсь в особистості, мене вражають таланти. І це мене підживлює, мою творчість. Вічна закоханість у таланти. Я можу любити і не сказати, але це буде інструментом для мого написання. А чому самотня? Тому що поки так безпечніше, не знаю», — сказала артистка.