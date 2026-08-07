Детективна драма про кохання. Тіна Кароль представила кліп на пісню Хороший

Співачка Тіна Кароль випустила кліп на свою нову пісню Хороший . Вона описала його як «детективну драму про кохання, яке не бере навіть поліграф».

Тіна Кароль випустила нову пісню Хороший. Звичайно ж вона про кохання. Кліп до неї знятий у форматі мініфільму — детективна драма з нотою гротеску. А історія розповідається через допит головної героїні. Режисером кліп став Ілля Дуцик. Головну роль зіграла Тіна Кароль у несподіванному для себе амплуа — комедійному.

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Фото: Тіна Кароль/Facebook

Тіна Кароль зізналася, що під час запису цієї, вокально складної пісні, їй вдалося зрозслабитися.

«За сюжетом найзвабливішу підозрювану в історії допитів підключають до поліграфа: слідчі розслідують справу її власного серця, намагаючись встановити причину почуття, що не піддається жодній логіці. Машина, створена ловити брехню, фіксує лише одне: вона каже правду. І що довше звучить питання „Чому він такий хороший?“, то очевидніше — кохання неможливо ні спростувати, ні довести нічим, окрім нього самого. Фінал перевертає справу. Допиту не було — усе відбувалося в уяві героїні. Найприскіпливіший слідчий серця — ми самі», — розповіла Тіна Кароль.

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Тіна Кароль розповідає, що Хороший — одна з найскладніших її пісень вокально, ти не менш їй було легко з неї впоратися, бо почуття головної героїні знайомі як кожній жінці, так і їй.

Фото: Тіна Кароль/Facebook

«Ця історія знайома кожній жінці. Тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в чотири хвилини. Якщо кохання — це допит, то це єдиний, який хочеться проходити знову», — поділилася співачка.

Прем'єра відбулась трошки більше ніж за місяць до великого концерту Тіни Кароль у Палаці Спорту в Києві - 19 вересня вона виступить із шоу Кохання. Сльози. Маніфест. Далі вона вирушить в однойменний всеукраїнський тур.