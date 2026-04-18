За 43 тисячі гривень. Тіна Кароль на премії YUNA з’явилася у вишуканій сукні від українського бренду

Співачка Тіна Кароль вперше у своїй кар'єрі вийшла на сцену музичної премії YUNA. Цього року Павло Шилько вручив Кароль титул 15 найвпливовіших артистів за 15 років YUNA .

«Двадцять років — це не дата в біографії. Це люди, які слухали, вірили й залишалися поруч навіть тоді, коли це було непросто. YUNA для мене — особлива нагорода. Це дзеркало, в якому індустрія бачить саму себе», — зазначила Тіна Кароль, яка на YUNA 2026 стала володаркою спеціальної нагороди за особливі досягнення в музиці.

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Виступ був приурочений до двадцятиріччя творчості артистки та релізу нового альбому Кохання. Сльози. Маніфест. Кароль виконала свої суперхіти Вище хмар, Ніченька, Ніжно, Життя продовжується та Вільна.

Тіна Кароль на премії YUNA / Фото: instagram.com/TINA_KAROL

Фото: instagram.com/TINA_KAROL

Фото: instagram.com/TINA_KAROL

Артистка з’явилася в ефектному образі від українського бренду BALYKINA (дизайнерка Аліна Баликіна). Кароль обрала сукню міді Eden кольору бугрунді без бретелей з м’якою тканиною з рюшами та витонченою мереживною обробкою. Вартість вбрання — 42,900 гривень. «Ця сукня випромінює елегантність із сучасним відтінком», — йдеться в описі на сайті бренду.

Раніше повідомлялося, що Сергій Жадан і гурт Жадан і Собаки стали героями третього випуску авторського проєкту Тіни Кароль Дім звукозапису. Вони переспівали хіт 1993 року Україна рок-н-рол Володимира Бебешка.