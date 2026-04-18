За 43 тисячі гривень. Тіна Кароль на премії YUNA з’явилася у вишуканій сукні від українського бренду
Тіна Кароль на премії YUNA 2026 (Фото: instagram.com/TINA_KAROL)
Співачка Тіна Кароль вперше у своїй кар'єрі вийшла на сцену музичної премії YUNA. Цього року Павло Шилько вручив Кароль титул 15 найвпливовіших артистів за 15 років YUNA.
«Двадцять років — це не дата в біографії. Це люди, які слухали, вірили й залишалися поруч навіть тоді, коли це було непросто. YUNA для мене — особлива нагорода. Це дзеркало, в якому індустрія бачить саму себе», — зазначила Тіна Кароль, яка на YUNA 2026 стала володаркою спеціальної нагороди за особливі досягнення в музиці.
Виступ був приурочений до двадцятиріччя творчості артистки та релізу нового альбому Кохання. Сльози. Маніфест. Кароль виконала свої суперхіти Вище хмар, Ніченька, Ніжно, Життя продовжується та Вільна.
Артистка з’явилася в ефектному образі від українського бренду BALYKINA (дизайнерка Аліна Баликіна). Кароль обрала сукню міді Eden кольору бугрунді без бретелей з м’якою тканиною з рюшами та витонченою мереживною обробкою. Вартість вбрання — 42,900 гривень. «Ця сукня випромінює елегантність із сучасним відтінком», — йдеться в описі на сайті бренду.
Раніше повідомлялося, що Сергій Жадан і гурт Жадан і Собаки стали героями третього випуску авторського проєкту Тіни Кароль Дім звукозапису. Вони переспівали хіт 1993 року Україна рок-н-рол Володимира Бебешка.