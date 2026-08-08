Оздоблена стразами. Тіна Кароль на концерті в Одесі з’явилася в ефектній сукні від українського бренду за 50 тисяч гривень

Співачка Тіна Кароль продемонструвала розкішний образ на концерті в Одесі. Артистка виступила в нічному клубі Ibiza Beach Club.

Кароль, яка днями випустила кліп на свою нову пісню Хороший, з’явилася у сукні від українського бренду Nué (засновниця Вікторія Удіна). Співачка обрала обтислу сукню максі зі стрейчевої сітки. Вбрання оздоблене стразами по всій довжині.

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Вартість сукні — 52, 220 гривень. Свій образ артистка доповнила босоніжками, а також зробила зачіску з об'ємними локонами. Кароль гастролює Україною з туром Кохання. Сльози. Маніфест, а 19 вересня співачка виступить із грандіозним шоу у київському Палаці Спорту. Кароль часто обирає речі від українських брендів. Серед її улюблених — the COAT by Katya Silchenko, BALYKINA, FROLOV, Nué та інші.

Тіна Кароль в Одесі / Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: nue-studio.com

Нещодавно стало відомо, що Тіна Кароль повертається у тренерське крісло шоу Голос країни.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва представила новий кліп на пісню 747. Цей реліз став першою україномовною роботою зірки від початку року. Режисером нового кліпу Дорофєєвої став Алан Бадоєв. Протягом останніх пів року через стан здоров’я співачці довелося відкласти випуск нового музичного матеріалу.