Стояла в планці. Тіна Кароль вразила фізичною формою на шоу Нашебачення

Співачка Тіна Кароль похизувалася відмінною фізичною підготовкою. Артистка стояла в планці на шоу Нашебачення, яке проходить з метою збору коштів для українських захисників.

На шоуконкурсі від Badstreet Boys жартома оголосили, що Кароль нібито встановить рекорд України, стоячи в планці. Про жарт свідчить диплом, який вручили Кароль. У дипломі йдеться, що співачка «продемонструвала просто надлюдську витривалість, уникаючи пози „планка“ майже 3 години».

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Тіна Кароль простояла в планці 1 годину 54 хвилини (раніше її особистий рекорд був — 1 година та 11 хвилин). «Усе заради тих, хто щодня бореться за нас. Заради наших хлопців та дівчат із ЗСУ», — прокоментувала Кароль в Instagram. Артистка продемонструвала струнку фігуру у комбінезоні від українського бренду SKINZ.

«Ну красуня», — написала Раміна Есхакзай. «Красуня! Обожнюю!», — зазначила Ольга Мартиновська. Як відомо, Кароль займається найскладнішим рівнем йоги — аштанга.

Тіна Кароль на шоу Нашебачення / Фото: Кадр із відео

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, EL Кравчук публічно став на сторону зіркової колеги Тіни Кароль після того, як Злата Огнєвіч в інтерв'ю Єві Коршик заявила, що не змогла б дружити з Кароль. У березні Кароль випустила альбом Кохання. Сльози. Маніфест, який присвячений 20-річчю її творчої кар'єри.