Померла колишня телеведуча Тетяна Сивохо

Про це повідомили журналістка Леся Орлова та генпродюсер телеканалу Ми — Україна Юрій Сугак.

За словами Орлової, свого часу у Донецьку знали Тетяну Решетняк (дівоче прізвище) як «суперпопулярну» ведучу новин на ТРК Україна. Пізніше журналістка працювала редакторкою відділу культури в донецькій газеті Салон Дона і Баса.

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«Була незалежною і, як на мене, дуже сильною. Дуже цінувала талант, вміла його розглянути, зовсім не була в цьому сенсі ревнивою, не приховувала безкорисливого замилування чиєюсь творчою удачею. Мені завжди було шкода, що в якийсь момент вона для себе професійний шлях у ЗМІ закінчила, вона могла б, дуже могла б і далі, і з успіхом, і більше того, мені здається, їй це справді було начебто накреслено», — зауважила Леся Орлова.

У Тетяни залишився син від шлюбу з Сергієм Сивохою.

«Сергій був дуже живий — і якось досі не зрозуміло, що його насправді більше немає (помер у жовтні 2023 року від хронічної хвороби легень — nv.ua). І Таня була дуже жива — і тепер також не зрозуміло. Вона здавалася невразливою, непереможною, якось так. А виявилося — зовсім ні», — додала Орлова.