Під час теракту в Києві загинув музикант Ігор Савченко

Однією з жертв теракту 18 квітня в Києві став музикант, учасник гурту Друге сонце Ігор Савченко. Разом з ним від дій стрільця у Голосіївському загинуло шість осіб.

Про загибель Ігоря Савченка повідомила у Facebook учасниця гурту Друге Сонце Марина Оголенко.

Як додала у соцмережах інша знайома Ігоря Савченко Леся Ваніна, терорист розстріляв машину Ігоря Савченко, внаслідок чого він загинув. За кілька днів загиблому мало виповнитися 55 років.

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«Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша. Ми дружили і грали з 2010 року. Багато пройшли і пережили. Репи, концерти, фести, розмови, творчі пошуки, плани, зустрічі, днюхи, твої незабутні стейки, скільки всього було. І як тепер без тебе? Ігор, ти був справжнім другом, справжнім рокером, ти ніколи не здавався, ти завжди був поряд, коли весь світ був проти. Ти був опорою, для всіх», — написала Марина Оголенко.

У Ігоря Савченка залишилася дружина Тетяна і донька Анна.

Теракт у Києві стався у суботу 18 квітня у Голосіївському районі. Терорист вбив шість осіб: чотири людини загинули на вулиці, один був вбитий у супермаркеті, де він захопив заручників, одна людина померла в лікарні ввечері того ж дня. 14 осіб отримали поранення, серед них одна дитина. Вранці в понеділок, 20 квітня, лікарі повідомили про смерть ще одного пораненого. Серед загиблих двоє членів однієї родини, їхня 12-річна дитина потрапила до лікарні. Чотирьох заручників спецпризначенцям вдалося врятувати після ліквідації терориста.

Відомо, що стрільцем є 58-річний уродженець Москви, який багато років жив в Києві.