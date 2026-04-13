«Сталося незаплановане». Тарас Цимбалюк на Великдень потрапив у ДТП у Києві
Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП у Києві (Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Актор Тарас Цимбалюк на Великдень потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в одному зі столичних ЖК. У Stories Цимбалюк уже розкрив подробиці ДТП.
За словами актора, він перебував на пасажирському сидінні, а за кермом був його друг, продюсер і комік Роман Крохін. Актор зазначив, що на Великдень їздив до батьків, які проживають у Корсуні-Шевченківському, і після сімейного застілля не сідав за кермо. Цимбалюк повідомив, що у Києві його друг «наїхав на бордюр клумби й машину повело». Обійшлося без травмованих.
«На жаль, вчора ми потрапили в ДТП. Найголовніше, що всі живі й цілі. Звісно, як і багато українців, у Великдень, ми проводили компанією цей день. Я випив і став пасажиром, коли виїхав від батьків, за кермо моєї машини сів мій Роман, котрий, ясна річ, не вживав. Я був поруч. Трапилось не заплановане, Ромчик наїхав на бордюр клумби й машину повело. Дякувати, ніхто не постраждав, і це найголовніше. Є постанова поліції, де в офіційних документах ця інформація підтверджена», — прокоментував актор.
Нагадаємо, Тарас Цимбалюк перепросив за рекламу наркотичних речовин після того, як його розкритикували у Мережі. Актор заявив, що зазвичай ретельно перевіряє всі рекламні інтеграції, однак цього разу «процес дав збій».