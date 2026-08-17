«Люблю тебе». Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки із Оленою Світлицькою і поділився романтичним відео

Про стосунки пари вже давно ходили чутки, проте офіційного підтвердження ніхто з них робити не поспішав. Втім 17 серпня Тарас Цимбалюк оприлюднив у своєму Instagram спільне відео зі Світлицькою.

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«Люблю тебе», — лаконічно підписав він ролик.

Відео складається з уривків коротких роликів, на яких пара цілується, обіймається, гуляє та дуркує разом.

На одному з уривків Тарас навіть дарує Олені червону троянду, що є відсилкою до шоу Холостяк, у якому він брав участь.

Під дописом актора — шквал коментарів.

Тарас Цимбалюк підтвердив роман зі Світлицькою / Фото: Скриншот із taras.tsymbaliuk/ Instagram

«Це прекрасно, ви пасуєте одне одному», «Та ми все знали, будьте щасливі», «Нарешті», — пишуть люди у коментарях.

Зазначимо, що чутки про стосунки пари ширились вже давно, зокрема, — під час участі Цимбалюка у шоу Холостяк. Проте тоді актори запевняли, що їх пов’язує лише міцна дружба. Вони часто з’являлися разом на публіці та публікували спільні фото і відео.

Цимбалюк підтвердив роман зі Світлицькою / Фото: Скриншот із відео taras.tsymbaliuk в Instagram

У фіналі Холостяка Цимбалюк подарував каблучку моделі з Хмельницького Надін Головчук, проте у постшоу пара заявила, що припинила стосунки. Водночас Цимбалюк бачився та продовжував спілкування після проєкту з іншою його фіналісткою — Анастасією Половинкіною.