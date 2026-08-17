«Люблю тебе». Тарас Цимбалюк підтвердив стосунки із Оленою Світлицькою і поділився романтичним відео
Тарас Цимбалюк і Олена Світлицька підтвердили стосунки (Фото: Скриншот із відео taras.tsymbaliuk в Instagram)
Серце колишнього учасника шоу Холостяк, актора Тараса Цимбалюка таки зайняте. Зірка Спіймати Кайдаша підтвердив стосунки із українською акторкою Оленою Світлицькою.
Про стосунки пари вже давно ходили чутки, проте офіційного підтвердження ніхто з них робити не поспішав. Втім 17 серпня Тарас Цимбалюк оприлюднив у своєму Instagram спільне відео зі Світлицькою.
«Люблю тебе», — лаконічно підписав він ролик.
Відео складається з уривків коротких роликів, на яких пара цілується, обіймається, гуляє та дуркує разом.
На одному з уривків Тарас навіть дарує Олені червону троянду, що є відсилкою до шоу Холостяк, у якому він брав участь.
Під дописом актора — шквал коментарів.
«Це прекрасно, ви пасуєте одне одному», «Та ми все знали, будьте щасливі», «Нарешті», — пишуть люди у коментарях.
Зазначимо, що чутки про стосунки пари ширились вже давно, зокрема, — під час участі Цимбалюка у шоу Холостяк. Проте тоді актори запевняли, що їх пов’язує лише міцна дружба. Вони часто з’являлися разом на публіці та публікували спільні фото і відео.
У фіналі Холостяка Цимбалюк подарував каблучку моделі з Хмельницького Надін Головчук, проте у постшоу пара заявила, що припинила стосунки. Водночас Цимбалюк бачився та продовжував спілкування після проєкту з іншою його фіналісткою — Анастасією Половинкіною.