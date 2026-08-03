«Час зупинитися і піти своєю дорогою». Актори Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін розійшлися

Актори оприлюднили спільну заяву в Instagram. Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін були разом 9 років, а шлюб зареєстрували у жовтні 2022 року. У 2023 році Хвостова та Шахторін відсвяткували весілля.

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«Ми більше не разом. Багато з вас помітили, що ми не зʼявляємося разом. Ви писали, питали, але я не мала сил відповісти. Прийшов час поділитися нашим спільним рішенням — далі іти різними стежками. Ми прожили це рішення крізь місяці і готові про це сказати. Ми розійшлися без ніяких драм, інтриг і розслідувань. І далі працюватимемо разом у проєктах, які маємо і готові зберігати професіоналізм у майбутніх. Я вдячна за прекрасні 9 років разом. Ми прожили маленьке життя, ми зростали, досягали, падали, знову вставали й рухалися вперед. Але зараз час зупинитися і піти своєю дорогою. Звісно, це було надскладне рішення. І я іду далі з великою вдячністю, забираючи з собою чудові моменти у скарбничку спогадів», — йдеться у повідомленні.

Розлучення пари прокоментували їхні колеги. «Рада що ви змогли не втратити людяність з цим рішенням», — написала Наталка Денисенко.

Вікторія Маремуха зазначила: «Іноді наймудріше рішення — розійтися до того, як почнеш втрачати повагу і тепло одне до одного (знаю, проходили) тому нехай попереду у кожного буде життя, в якому буде багато щастя, любові, легкості й людей, поруч з якими ви почуватиметеся своїми».