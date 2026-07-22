«На глибині 480 метрів під землею». Святослав Вакарчук виступив у прифронтовій шахті

Музикант та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук спустився під землю та виступив перед українськими шахтарями, які працюють на прифронтовій території.

Про це він розповів у своїх соцмережах і поділився фотографіями.

Святослав Вакарчук відвідав одну з українських шахт, яка продовжує працювати у прифронтовій зоні. Для цього він опустився під землю на глибину 480 метрів.

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Він спустився під землю, щоб підтримати працівників, які в умовах повномасштабної війни продовжують видобувати вугілля для потреб теплової генерації.

Фото: пресслужба ДТЕК

«За своє життя я дав тисячі концертів у тисячах різних місць. Але таке — уперше», — поділився Вакарчук.

Він висловив захоплення українськими шахтарями, які продовжують працювати недалеко від фронту і назвав їх справжніми героями.

Фото: sviatoslav.vakarchuk/Instagram

«Шахтарська праця завжди вважалася важкою і небезпечною. Але тут, недалеко від фронту, в умовах війни, шахтарі, енергетики, газовики — справжні герої, що, як і воїни на фронті, захищають наше життя. Для мене честь бути поруч із цими неймовірними людьми, які щодня виконують надзвичайно складну роботу. Шахтарі працюють глибоко під землею, а результат їхньої праці відчуває вся країна. Дякую вам за витримку, силу та відданість Україні», — розповів музикант.

Фото: пресслужба ДТЕК

Після зустрічі Вакарчук отримав у подарунок букет соняхів та шматок українського вугілля.

«Дякую! До сліз», — поділився він.

Фото: sviatoslav.vakarchuk/Instagram

Це далеко не перший виступ Вакарчука переду українськими енергетиками. Так, ще 2022 року він виступав перед працівниками звільненої від окупантів Чорнобильської АЕС, а у червні 2026 року виступав на одному з енергетичних об'єктів Київщини, який неодноразово був пошкоджений під час атак, а у квітні — на одній зі зруйнованих ТЕС ДТЕК.