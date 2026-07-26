«Пісні Адама переживуть його надовго». Святослав Вакарчук, Женя Галич і Дантес виступили на концерті пам’яті Михайла Клименка

У суботу, 25 липня, у Києві відбувся перший концерт пам’яті фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка, який організувала його дружина, співачка Саша Норова.

Концерт відбувся на open-air локації просто неба біля ВДНГ. Ведучими стали Володимир Шумко та Лєра Мандзюк, а хіти Михайла Клименка виконали його зіркові друзі-артисти та колеги.

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У концерті пам’яті взяли участь KOLA, Марина Круть, Володимир Дантес, LELY45, Ziferblat, Schmalgauzen, Ілля Парфенюк, Brykulets, Tember Blanche, Vivienne Mort, Женя Галич, NAZVA, Олександр Пономарьов.

Святослав Вакарчук став секретним гостем. Артист виконав трек Клименка Цілуй. «Я думаю, що нема нічого кращого для музиканта чи композитора, ніж відчуття того, що ті пісні, які він написав, його переживуть. Пісні Міші Адама переживуть його надовго. Це велике визнання. І це талант від Бога», — прокоментував лідер гурту Океан Ельзи.

Женя Галич виконав композицію Люба, а Дантес заспівав дуетний трек Клименка з KOLA Мій рок-н-рол. «Міша, хулігань тепер там. Дякую Саші Норовій за вибір пісні для мене», — зазначив Дантес.

«Вчора я побувала на одному з найдушевніших концертів у моєму житті. Майже нічого не знімала, бо слухала і насолоджувалася моментом. Я дякую кожному і кожній, хто вклав частину свого серця у цей вечір пам’яті геніального Михайла Клименка. Його музика безперечно житиме вічно. Але! Вчора я плакала від того, що цей концерт не стався за життя Міші. Цінуймо людей своєчасно. Саша Норова, люблю до неба і назад. Танцюй попри що. Бо він би так хотів», — написала журналістка Аліна Доротюк.

Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту 7 грудня 2025 року. Нещодавно президент Володимир Зеленський посмертно нагородив Клименка орденом За заслуги III ступеня.