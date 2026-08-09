«Велика групова психотерапія». Святослав Вакарчук з особливою програмою виступив на фестивалі Вирій. Простонеба

Громадський діяч і фронтмен гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук став одним із головних хедлайнерів етноелектронного фестивалю Вирій. Простонеба на ВДНГ.

8 серпня Вакарчук виступив на фестивалі з особливою програмою. Хіти Океан Ельзи прозвучали у новому аранжуванні.

На сцені до Святослава Вакарчука приєдналися актори Івано-Франківського драматичного театру, які грають у виставі Маруся Чурай. «Саме унікальний формат і неординарність цієї події надихнули мене створити особливу концертну програму», — зазначав раніше музикант. У концерті також взяв участь колишній гітарист гурту Океан Ельзи Петро Чернявський (виступав із колективом у 2005−2013 роках).

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Фестиваль Вирій. Простонеба / Фото: NV

Святослав Вакарчук / Фото: NV

Фото: NV

«Люди зібралися, і підтримали один одного. Це не святкова атмосфера, це атмосфера єднання. Те що люди красиво вбранні, це створює святковий антураж, але в очах людей не свято, а швидше — надія. Це така велика групова психотерапія», — прокоментував NV свій виступ на Вирій. Простонеба Святослав Вакарчук.

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

Фото: NV

16 вересня у Львові, у Стрийському парку, Святослав Вакарчук дасть безкоштовний концерт з нагоди Міжнародного дня молоді, який відзначають 12 серпня. Концерт він назвав «Побачення у Стрийському парку».