Перед весіллям з Дмитром Кулебою. Світлана Павелецька відсвяткувала дівич-вечір

8 травня, 16:02
Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька оформлять шлюб 26 травня (Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька оформлять шлюб 26 травня (Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Фахівчиная з комунікацій, бізнесвумен і співзасновниця видавництва Книголав Світлана Павелецька відгуляла дівич-вечір з подругами. На сторінці в Instagram бізнесвумен показала фото з вечірки на природі.

Подруги для Павелецької влаштували сюрприз з традиційною атрибутикою. Вечірка пройшла у сільському стилі.

«У житті кожної дівчинки має статися справжній дівич-вечір. І мій був саме таким — теплим і дуже особливим. Дякую дівчатам за цей сюрприз, який залишиться зі мною надовго…», — прокоментувала Павелецька. Бізнесвумен та її подруги їли устриці та пили шампанське

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«Вітаю. Це красиво», — написала Оля Цибульська. «О, як це все світло і затишно! І як же я рада за вас… Нехай кохання розчиниться в вас», — зазначила Олена Кравець.

Світлана Павелецька на своєму дівич-вечорі (Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)
Світлана Павелецька на своєму дівич-вечорі / Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana
instagram.com/paveletskaya_svitlana
Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana
instagram.com/paveletskaya_svitlana
Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana
instagram.com/paveletskaya_svitlana
Фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Дмитро Кулеба відреагував на дівич-вечір коханої. «Відповідаю парубоцькою вечіркою на дівич-вечір», — підписав фото з домашніми улюбленцями дипломат.

instagram.com/dmytro_kuleba
Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Колишній Міністр закордонних справ України, дипломат і викладач Дмитро Кулеба та Світлана Павелецька узаконять свої стосунки 26 травня, через мобільний застосунок Дія. Раніше дипломат розповідав, що святкувати весілля вони не будуть. Про те, що Кулеба освідчився Павелецькій стало відомо у листопаді 2025.

Для них обох це буде другий шлюб. Кулеба раніше був одружений з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. Експодружжя виховує двох дітей — сина Єгора і доньку Любу. Павелецька була одружена з бізнесменом Валерієм Павелецьким. У 2013 році у пари народився син Олександр.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Світлана Павелецька Дмитро Кулеба

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