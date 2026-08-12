«Щоб не бути нафталіновою тьотею». Дружина Кузьми розповіла, на що пішла заради фільму Кузьма: Страшно веселий

Вдова Андрія Кузьменка Світлана Бабійчук у коментарі NV.ua розповіла, що у фільмі є найтепліший спогад про її чоловіка та запросила усіх до перегляду Кузьма: Страшно веселий.

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Жінка вважає документальний фільм важливим для суспільства. За її словами, команда використала у ньому всі архівні матеріали, тож там немає жодних вигадок. Вона додала, що у стрічці показані всі аспекти особистості Андрія Кузьменка.

«Фільм є дуже складний, багатогранний та спірний. Можливо, комусь сподобається, а для когось — нецензурна лексика буде різати вуха, але команда змусила… Я пішла на цей крок, щоб не бути нафталіновою тьотею», — поділилася Світлана Бабійчук.

Вона зазначила, що поклалася на команду творців, аби вони показали, як бачать документальне українське кіно. Також дружина співака вважає фільм таким, який є на часі.

«Він настільки складний і всі чекають цей фільм, тож нехай подивляться, який він був страшно веселий», — підсумувала Бабійчук.

Документальний фільм Кузьма: Страшно веселий режисера Артема Григоряна — це історія Андрія Кузьменка, лідера гурту Скрябін. У стрічці представлені ексклюзивні, небачені раніше архіви з життя співака. Як кажуть творці, у фільмі представлені внутрішні зміни артиста, самоіронія та «життя на повній швидкості, яке й досі не відпускає».

У всеукраїнський прокат стрічка вийде 13 серпня.