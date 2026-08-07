Можна долучитися в іншій ролі. Суспільне відповіло на лист Полякової щодо правил Нацвідбору на Євробачення

Суспільне відповіло на лист співачки Олі Полякової з проханням про перегляд правил Нацвідбору на Євробачення від України. Артистці натякнули на можливість долучитись до проєкту в іншій ролі.

Суспільне уточнило: правила Нацвідбору не є нормативно-правовим актом. Вони не позбавляють артиста громадянських прав, волі, майна і не накладають штрафів. Відповідь на лист Олі Полякової розмістили на сайті Суспільного мовлення.

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Так, співачці вирішили пояснити, чому у 2019 році у правилах Нацвідбору на Євробачення затвердили норму про недопущення артистів, які виступали у Росії чи в окупованому Криму після 2014 року.

«Поштовхом до появи норми стала перемога у Національному відборі співачки MARUV, що спричинила значний суспільний резонанс. Це призвело до того, що Україна взагалі не була представлена на Євробаченні 2019, і продемонструвало необхідність створення чітких правил», — зазначило Суспільне.

Спроби артистів обійти це правило, як наголошує мовник, викликали гостру реакцію суспільства. Приміром, у 2022 році переможниця Національного відбору Alina Pash надала недостовірну інформацію щодо перебування на території Росії та окупованих територіях і це спричинило протести громадськості й призвело до дискваліфікації артистки.

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Пізніше ця норма правил була доповнена концертною діяльністю українських артистів в Білорусі після 24 лютого 2022 року.

Так само, як і Полякова, Суспільне у своїй відповіді згадало опитування Info Sapiens, щоправда, за листопад 2025 року. Тоді 56% українців відповіли, що артисти, які між 2014 та 2022 роками продовжували виступати в Росії, не мають права брати участь у Національному відборі на Євробачення.

Незважаючи на цю норму, учасників, які подають заявки на участь у Нацвідборі стає лише більше. НСТУ навело приклад: у 2024 році їх було 288, у 2025-у — 304, а у 2026 році вже 392.

«Цифри доводять, що правила не обмежують українських артистів, а забезпечують чесний, відкритий і конкурентний відбір, до якого щороку долучається дедалі більше виконавців», — підсумував мовник.

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Поляковій нагадали, що війна триває з 2014 року. Мовник вважає, що саме тому представляти Україну на Євробаченні мають виконавці, які не пов’язані з російським шоубізнесом і не проводили концерти в РФ, коли частина України вже була окупована, відбувалися страшні трагедії, а українські військові захищали державу ціною власного життя.

Водночас артистці натякнули на можливість долучитись до проєкту в іншій ролі:

«Ми розуміємо, що протягом 12 років у людей могло змінюватися усвідомлення початку російсько-української війни. Тому фахівці креативної індустрії, які не відповідають критеріям Національного відбору, можуть долучатися до роботи над зазначеним проєктом в інших ролях, що не стосуються безпосередньо представлення України та не ставлять під загрозу участь країни в конкурс».

Мовник також вказав, що питання забезпечення фінансування організації Нацвідбору належить до компетенцій Суспільного Мовлення.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова оприлюднила свій лист до Суспільного, у якому закликала до публічного і прозорого обговорення зміни правил проведення Нацвідбору до Євробачення.

Про свій намір взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі артистка оголосила у жовтні 2025 року. Ще тоді вона зверталася до Суспільного з вимогою змінити конкурсні правила Нацвідбору.