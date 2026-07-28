Донька Тома Круза та Кеті Холмс Сурі офіційно відмовилась від прізвища батька

Ще у 2024 році Сурі Круз, єдина донька акторів Тома Круза та Кеті Холмс під час закінчення школи не використовувала прізвище Круз. Наразі вона відмовилася від нього офіційно.

20-річна донька Тома Круза та Кеті Холмс Сурі, яка наразі є студенткою коледжу офіційно змінила своє прізвище на Ноель, повідомляє Page Six із посиланням на дані реєстрації виборців. Дівчина зараз навчається в Університеті Карнегі-Меллона в місті Піттсбург, штат Пенсільванія та зареєструвалася для голосування в окрузі Аллегені у тому ж штаті ще під час навчання на першому курсі в жовтні 2024 року як Сурі Ноель. Ноель — це друге ім'я її матері Кеті Холмс.

Реклама

Прізвище Ноель Сурі використовувала під час закінчення школи у червні 2024 року.

Сурі - єдина донька, як народилася у шлюбі Тома Круза та Кеті Холмс у квітні 2006 року. Пара одружилася в листопаді 2006 і після шести років у шлюбі розлучилася.

Від прізвища батька відмовилися діти Бреда Пітта та Анджеліни Джолі - Вів'єн, Захара та Меддокс. Вони офіційно подали документи на зміну прізвища.