«Нарешті». Суддя МастерШеф Алекс Якутов і шеф-кондитерка Аля Якутова всиновили дитину

Алекс і Аля Якутови всиновили хлопчика. Подружжя вже поділилося сімейними фото. Кулінари виховують сина Кирила. Раніше хлопчик мешкав у Ворзельському будинку дитини на Київщині. Після проходження спеціалізованих курсів, збору документів та рішення суду Алекс і Аля Якутови офіційно стали батьками Кирила. Алекс і Аля Якутови разом вже 19 років.

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«Офіційно Олександрович! Сьогодні суд поставив остаточну крапку в справі про усиновлення, задовольнивши нашу заяву. Нарешті!», — написав Алекс Якутов.

«Не все можна змінити. Дещо можна лише прийняти. 2013 рік. Донеччина. Нікольське. Під час розмови від ченця я чую: „якщо тобі не дається народити дитину, можливо це не твій шлях, шукай своє призначення в іншому“ і страшенно обурююсь — не цього я чекала. я буквально іскрилась від гніву, бо шукала підтримки й заспокоєння, що все буде! 2026 рік. Київ. Мій син, який має мій характер і емпатію та ззовні схожий на мого чоловіка, носиться по дому та мамкає щохвилини. Він народжений серцем. Неприйнятна правда дала правильний вектор», — зазначила Аля Якутова.