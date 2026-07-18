Зендея випередила Тома Голланда. Стало відомо, хто з головних акторів Одіссеї Крістофера Нолана накопичив найбільші статки

Значна частина ажіотажу навколо фільму Крістофера Нолана Одіссея пов’язана з його неймовірно зірковим акторським складом, який протягом останніх тижнів активно брав участь у промотурі стрічки.

У фільмі знялися такі зірки, як Зендея, її чоловік Том Голланд, Енн Гетевей, Метт Деймон, Шарліз Терон і Роберт Паттінсон. Стрічка Крістофера Нолана — це екранізація давньогрецького епосу Гомера Одіссея, в якому грецький цар вирушає у небезпечну подорож додому після Троянської війни, прагнучи возз'єднатися зі своєю коханою дружиною Пенелопою. 55-річний Метт Деймон виконав роль головного героя, а 43-річна Енн Гетевей, яка готується втретє стати мамою, зіграла його віддану королеву Пенелопу.

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Як повідомляє The Daily Mail, Нолан зняв свій, можливо, найамбітніший фільм із бюджетом у 250 мільйонів доларів. До того ж Одіссея досягла майже ідеального результату на сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes, де її поточний рейтинг становить 99%.

Також стало відомо, хто з головних акторів Одіссеї Крістофера Нолана накопичив найбільші статки.

Шарліз Терон — 200 мільйонів доларів (акторка отримує близько 10 мільйонів доларів за фільм, є обличчям парфуму Christian Dior J’adore).

Метт Деймон — 170 мільйонів доларів (актор знявся у понад 70 фільмах, які загалом зібрали понад 9,8 мільярда доларів у по всьому світі).

Роберт Паттінсон — 90 мільйонів доларів (заробив більшу частину свого статку завдяки ролі Едварда Каллена у франшизі Сутінки та багатомільйонному рекламному контракту з Dior).

Енн Гетевей — 80 мільйонів доларів (за фільм Диявол носить Prada 2 цього року акторка заробила 12,5 мільйона доларів).

Тревіс Скотт — 80 мільйонів доларів (статки отримав завдяки музиці, гастролям і контрактам із великими брендами, такими як Nike).

Зендея — 40 мільйонів доларів (акторка заробляла близько одного мільйона доларів за епізод за роль Ру в серіалі HBO Ейфорія)

Том Голланд — 25 мільйонів доларів (основну частину свого статку він отримав завдяки ролі Людини-павука у всесвіті Marvel).

Лупіта Ніонго — 10 мільйонів доларів (акторка заробила статки завдяки головним ролям у великих блокбастерах, таких як Чорна Пантера та Зоряні війни).