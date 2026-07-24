«Не усі чоловіки такі, напевно». Стася Ровінська натякнула на причини розлучення з Ярославом Ровінським після 13 років шлюбу

Українська телеведуча Стася Ровінська, яка у травні оголосила про розлучення з режисером рославом Ровінським після 13 років шлюбу, натякнула на причини цього рішення.

У своєму Instagram Ровінська опублікувала в stories повідомлення, у якому розповіла, як розлучення вплинуло на її погляди.

«Раніше я не дуже розуміла жінок, які після розлучення чи розставання говорили, що більше не хочуть стосунків і їм класно самим. Дівчата, привіт, зрозуміла», — написала вона.

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Фото: Скриншот/Instagram

Телеведуча також натякнула на ймовірні причини розлучення: «Якщо розумієш, що все робиш сама, з умовним чоловіком життя не стає спокійнішим, безпечнішим чи легшим. Не отримуєш любові, піклування, тепла. То нащо? Звісно, не всі чоловіки такі, напевно. Коли розумієш, що все і навіть більше можеш сама, без постійного очікування чогось від когось, без постійних прохань і пояснень, як до тебе ставитися. Розчарування. А ще — робиш що хочеш і як хочеш».

Фото: Скриншот/Instagram

Стася Ровінська та Ярослав Ровінський одружилися 21 січня 2014 року. У шлюбі у подружжя народилося троє дітей: сини Еван та Еней і донька Емма. На початку повномасштабної війни родина виїхала до США, де й залишились жити.

Наприкінці травня телеведуча повідомила про розлучення.