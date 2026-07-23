Трамп хоче, щоб письменниця Е. Джин Керролл повернула йому понад 5 млн доларів компенсації, присудженої судом

Команда адвокатів Дональда Трампа домагається видачі термінового судового наказу, щоб повернути 5,6 мільйона доларів, які він був зобов’язаний виплатити письменниці Е. Джин Керролл у справі про сексуальне насильство та наклеп.

Як повідомляють видання The Independent та People, юридична команда Трампа домагається видачі термінового судового наказу, який змусить Керролл повернути суму, що їй була виплачена, після рішення судді від 8 липня.

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Раніше адвокати письменниці пояснили, що вона отримала понад 5,62 млн доларів — це 5 млн доларів компенсації, присудженої судом, а також відсотки, які накопичилися під час апеляційного процесу.

Федеральне журі визнало 80-річного Трампа винним у цій справі ще три роки тому. Суддя Льюїс Каплан зазначив, що президент роками затягував розгляд справи, попри неодноразові поразки в суді.

У документах, поданих до Апеляційного суду США другого округу 21 липня, адвокати Керролл виступили проти клопотання Трампа про видачу тимчасового заборонного наказу. За їхніми словами, це клопотання є «процесуально неналежним, безпідставним по суті та ще одним прикладом типової тактики відповідача, який затягує свій захист, висуваючи або вигадуючи нові аргументи щоразу, коли його попередні спроби затягнути розгляд справи зазнають невдачі».

«Але замість того, щоб змиритися з тим, що він програв, [Трамп] вдався до низки маневрів, відчайдушно намагаючись уникнути виплати», — написали адвокати Керролл.

Що відомо про справу Е. Джин Керролл проти Трампа

Колишня журналістка журналу Elle, 82-річна Е. Джин Керролл, звинуватила Трампа в тому, що в середині 1990-х років він напав на неї в примірочній універмагу Bergdorf Goodman на Манхеттені, а згодом обмовив її, опублікувавши у 2022 році на платформі Truth Social допис, у якому заперечував її звинувачення.

У 2023 році журі присяжних у Нью-Йорку одноголосно присудило Керролл компенсацію за її позовом. Трамп усі звинувачення заперечував.

Невдовзі після винесення вироку Трамп перерахував присуджену суму на рахунок, контрольований судом. Кошти залишалися там до завершення розгляду апеляцій.

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Адвокати Трампа назвали рішення суду «містифікацією» та «полюванням на відьом», стверджуючи, що справа фінансувалася демократами.

Минулого місяця Верховний суд США відмовив Трампу в розгляді цієї справи, відкривши шлях до виплати коштів Керролл.

Після цього письменниця привітала рішення, написавши у своєму блозі на Substack: «Ми перемогли!». «Ця перемога — для кожної жінки у світі!» — написала Керролл.

Водночас Трамп також оскаржує інше рішення присяжних, ухвалене у 2024 році, яким його визнали відповідальним за наклеп на Керролл в іншому епізоді та зобов’язали виплатити їй майже 84 млн доларів. Минулого року колегія федеральних суддів відхилила його апеляцію.

28 травня стало відомо, що Міністерство юстиції США відкрило справу щодо можливого надання неправдивих свідчень Керролл під час цивільного процесу проти Трампа. Розслідування доручили прокуратурі Чикаго; виконувач обов’язків генпрокурора Тодд Бланш усунувся від справи, оскільки раніше сам був особистим адвокатом Трампа в апеляційних процесах проти письменниці.

Справа ґрунтується на свідченнях Керролл під час попереднього допиту під присягою у 2022 році, коли вона заявила, що самостійно оплачує юридичні витрати. Пізніше з’ясувалося, що частину гонорарів її адвокатів профінансував фонд мільярдера Рейда Гоффмана — співзасновника LinkedIn і донора Демократичної партії. Адвокати Трампа звинуватили сторону Керролл у приховуванні цього факту протягом півроку; юристи письменниці наголошували, що вона особисто ніколи не спілкувалася з представниками фонду.