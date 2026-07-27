«Не можемо передбачити, як все буде». Соломія Вітвіцька зізналася, чи планує партнерські пологи з чоловіком-військовим

Ведуча та журналістка Соломія Вітвіцька розповіла, чи буде її чоловік-військовий Олексій Ситайло присутній на пологах. Ведуча також зазначила, що обрала приватний пологовий.

«Все залежить від служби. Як у нього складеться, чи вийде, бо ми не можемо передбачити, як все буде. У нього є деякі перестороги, але всі подруги, які обирали партнерські пологи, радять це. Кажуть, що чоловік дуже допомагає, та й загалом відчуття, що поруч є опора, — це дуже важливо. Він не проти, звісно, хоче максимально мене підтримати. Побачимо», — зазначила Вітвіцька в інтерв'ю програмі Тур зірками.

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Журналістка також відповіла, чи надовго піде в декрет: «Не знаю. Я з 17 років працювала фактично без жодних перерв. Навчалася, працювала або поєднувала і навчання, і роботу. Навіть не уявляю, як це — протягом кількох місяців не планувати саме робочі моменти. Розумію, що все буде інакше». Вітвіцька хоче обрати для сина гарне українське ім'я.

Про стосунки Вітвіцької та Ситайла стало відомо у 2024 році. Про свою вагітність журналістка повідомила у квітні. До повномасштабного вторгнення РФ Олексій Ситайло був головою Середино-Будського районного суду Сумської області. Соломія Вітвіцька розлучилася з першим чоловіком Владом Кочатковим у грудні 2020 року, після 8 років шлюбу.