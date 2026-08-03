«Попереду останні тижні очікування»: ведуча Соломія Вітвіцька офіційно пішла в декрет

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

За словами телеведучої, вже за декілька тижнів вона має народити дитину, проте вона мала бажання продовжувати працювати якомога довше.

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«Офіційно — у декреті. Якщо чесно, досі не можу звикнути до цієї думки. Майже до останнього мені хотілося працювати. Бути в ефірі, прокидатися ще до світанку, готуватися до випусків новин і робити те, що люблю вже багато-багато років поспіль.

Попереду останні тижні очікування. Дуже хочеться використати їх не лише на завершення ремонту й підготовку дому до появи нашого малюка, а й просто побути в цьому особливому моменті. Без поспіху", — поділилася телеведуча.

Соломія Вітвіцька подякувала українцям за підтримку, теплі слова та побажання, а колегам — «за плече».

Про те, що вона з коханим, військовослужбовцем Олексієм Ситайлом чекає на первістка, телеведуча повідомила у квітні. Вже у травні Соломія Вітвіцька провела гендер-паті просто на роботі, де разом з колегами, друзями і рідними під час повітряної тривоги дізналася, що у них з Олексієм Ситайлом народиться хлопчик.

Раніше телеведуча повідомляли, що для пологів обрала приватний пологовий, проте достеменно вона ще не знає, чи буде її чоловік присутній під час народження дитини.

«Все залежить від служби. Як у нього складеться, чи вийде, бо ми не можемо передбачити, як все буде. У нього є деякі перестороги, але всі подруги, які обирали партнерські пологи, радять це. Кажуть, що чоловік дуже допомагає, та й загалом відчуття, що поруч є опора, — це дуже важливо», — ділилася Вітвіцька.