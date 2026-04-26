«В очікуванні нашого дива». Соломія Вітвіцька повідомила, що вперше стане мамою

Ведуча і журналістка Соломія Вітвіцька поділилася з підписниками в Instagram радісною новиною. Телеведуча вперше стане мамою. Вітвіцька опублікувала зворушливе відео зі своїм коханим-військовослужбовцем.

45-річна журналістка у ролику показала знімок УЗД. «В очікуванні нашого дива», — коротко підписала відео з коханим Олексієм Ситайлом Соломія Вітвіцька.

«Найкраща новина, яка тільки може бути! Соломія, плачу від щастя!», — написала Наталка Карпа у коментарях під відео. Для ведучої ТСН це перша вагітність, а у Ситайла є син від попереднього шлюбу. Про стосунки Вітвіцької та Ситайла стало відомо у 2024 році.

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Соломія Вітвіцька з військовослужбовцем Олексієм Ситайлом / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча і військовослужбовець заручилися 14 лютого 2025. Ситайло освідчився Вітвіцькій під час відпочинку у Буковелі. Весілля вони поки що відклали. До повномасштабного вторгнення РФ Олексій Ситайло був головою Середино-Будського районного суду Сумської області.

Соломія Вітвіцька розлучилася з першим чоловіком Владом Кочатковим у грудні 2020 року, після 8 років шлюбу. У лютому 2024 року Вітвіцька розсекретила роман із Ситайлом. Телеведуча розповідала, що познайомилася з коханим завдяки волонтерству.

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