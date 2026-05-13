Під час повітряної тривоги. Ведуча Соломія Вітвіцька дізналася стать своєї першої дитини

13 травня українська ведуча і журналістка Соломія Вітвіцька дізналася стать своєї першої дитини . Невелике гендер-паті відбулося під час повітряної тривоги.

Відео, на якому майбутня мама дізналася, на кого вона та її чоловік, військовий Олексій Ситайло чекають, журналістка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«Попри тривоги ми зараз дізнаємося: хлопчик чи дівчинка. Але скажу, що всі мої друзі, знайомі при розмовах про моїх ймовірних дітей завжди думали про дівчинку», — розповіла Вітвіцька.

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На запитання про те, кого сама Соломія Вітвіцька більше хоче, журналістка пожартувала про те, що прийшла на гендер-паті у рожевій сорочці, проте згодом сказала, що зрадіє як хлопчику, так і дівчинці. Також ведуча розповіла, що вони з чоловіком вже обрали ім'я для дівчинки, але якщо у них буде хлопчик, то будуть думати та обирати ім'я для нього.

Для того, щоб дізнатися стать дитини, ведуча розрізала торт, всередині якого був блакитний крем. Побачивши колір, майбутня мама, її рідні, друзі та колеги зрозуміли, що у Соломії Вітвіцької та Олексія Ситайло народиться хлопчик.

У коментарях майбутній батько висловив свою радість та подякував коханій.

Фото: Instagram solomiyavitvitska

Нагадаємо, про те, що вперше стане мамою, українська ведуча повідомила наприкінці квітня. Тоді вона опублікувала зворушливе відео з коханим, на якому показала округлий животик.