Підозрювану у смерті зірки Друзів Меттью Перрі «королеву кетаміну» засудили до 15 років

8 квітня суд у Лос-Анджелесі засудив до 15 років Джасвін Сангху, яку називають «королевою кетаміну». Вона була останньою обвинуваченою у смерті актора Метью Перрі від передозування.

Про це повідомляє Reuters.

Жінку визнали винною, зокрема у розповсюдженні кетаміну, що призвело до смерті Метью Перрі. Суд призначив їй 15 років ув’язнення — цей термін просили прокурори.

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У серпні 2025 року Сангха визнала себе винною за п’ятьма пунктами звинувачення: один стосується розповсюдження кетаміну, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження, три — незаконного продажу кетаміну, ще один — утримання приміщення для торгівлі наркотиками. До цього вона тривалий час не визнавала свою провину.

Під час судового Сангха висловила каяття за свою роль у смерті Перрі у заяві, яку вона зробила перед винесенням вироку.

«Я беру на себе повну відповідальність за свої дії. Це був жахливий вибір, який зрештою виявився трагічним», — сказала 42-річна жінка.

Сангха — одна з пʼяти людей, яких звинувачують у смерті Перрі. У справі також фігурують лікарі Сальвадор Пласенсія та Марк Чавес, асистент актора Кеннет Івамаса та дилер Ерік Флемінг.

У грудні 2025 року Марка Чавеса з Сан-Дієго засудили до восьми місяців домашнього арешту та трьох років ув’язнення під наглядом, а Сальвадора Пласенсіа — до понад двох років увʼязнення.

Кеннет Івамаса та Ерік Флемінг вироки поки не отримали. Суд над ними очікується пізніше цього місяця.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Зірку серіалу Друзі Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня 2023 року у джакузі у власному будинку у районі Лос-Анджелеса. Спочатку судмедексперти не змогли встановити причину смерті актора. Тільки у грудні 2023 року стало відомо, що Перрі помер внаслідок сильного впливу кетаміну.

Як зазначає BBC, кетамін використовується для лікування депресії, тривоги та болю. Перрі, який боровся з наркотичною залежністю та депресією, призначили препарат як частину лікування, але незабаром він почав вимагати більше, що зрештою привело його до наркоторговців.