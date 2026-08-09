«Не ховаюся». Слава Дьомін зізнався, як виїхав у відпустку за кордон під час війни

Радіоведучий і блогер Слава Дьомін прокоментував свій виїзд з України під час війни. Блогера помітили в аеропорту Варшави. У Stories Дьомін зазначив, що вирушив у відпустку.

Дьомін прокоментував своє перебування за кордоном. Він наголосив, що його виїзд є повністю законним через певні підстави. Водночас ведучий не уточнив, які саме підстави для виїзду він має.

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«Виїжджати можу з 2022 року. Виїжджав і за волонтерською допомогою, і не тільки. Розповідав про це кілька разів. Втікати з країни не збираюсь. Скоро повернусь. Показувати поїздки за кордон в такий час не вважаю правильним. Чорні окуляри й кепки не одягаю і не ховаюсь», — написав Дьомін після того, як його почали критикувати у Мережі.

Фото: instagram.com/slavademin_official

Фото: instagram.com/slavademin_official

Раніше Дьомін і Бутурлакін висловилися про виступ Насті Каменських і Потапа на фестивалі Лайми Вайкуле. Потап заявив, що вони з Каменських відновили дует заради світового туру.

Нагадаємо, чоловік Наталки Денисенко, модель і підприємець Юрій Ярошенко, розповів, чому його звільнено від військової служби. За словами Ярошенко, він був звільнений від військової служби ще задовго до 2022 року. Денисенко та Ярошенко вирішили не відкладати весілля і 8 серпня зареєстрували шлюб. Для Денисенко та Ярошенка це другий шлюб.