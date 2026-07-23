«Вже можна». Ексголовком Олександр Сирський поділився фото зі своїм собакою

23 липня, 16:31
Олександр Сирський поділився фото із собакою (Фото: Сирський/Telegram)

Олександр Сирський поділився фото із собакою (Фото: Сирський/Telegram)

Після відставки колишній головком, генерал Олександр Сирський поділився у своїх соцмережах фото зі своїм собакою.

Генерал Олександр Сирський вперше після відставки з посади головнокомандувача поділився у своєму Telegram соцмережах фотографією, на який він розслаблений і посміхається. На ній від грає зі своїм чотирилапим другом — ймовірно стаффордширським бультер'єром.

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«Вже можна», — підписав коротко він знімок.

Ексголовком грає кісточкою із собакою і посміхається від задоволення.

Сирський/Telegram
Фото: Сирський/Telegram

Це вперше, коли Олександр Сирський дозволив собі поділитися знімком з особистого життя.

Увечері 21 липня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача ЗСУ, яку він обійняв у лютому 2024 року, після відставки Валерія Залужного. Новим очільником армії став 43-річний командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

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Михайло Драпатий (Фото: NV)
Михайло Драпатий / Інфографіка: NV

Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Олександр Сирський Собака

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