«Вже можна». Ексголовком Олександр Сирський поділився фото зі своїм собакою

Після відставки колишній головком, генерал Олександр Сирський поділився у своїх соцмережах фото зі своїм собакою.

Генерал Олександр Сирський вперше після відставки з посади головнокомандувача поділився у своєму Telegram соцмережах фотографією, на який він розслаблений і посміхається. На ній від грає зі своїм чотирилапим другом — ймовірно стаффордширським бультер'єром.

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«Вже можна», — підписав коротко він знімок.

Ексголовком грає кісточкою із собакою і посміхається від задоволення.

Фото: Сирський/Telegram

Це вперше, коли Олександр Сирський дозволив собі поділитися знімком з особистого життя.

Увечері 21 липня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Олександр Сирський залишає посаду головнокомандувача ЗСУ, яку він обійняв у лютому 2024 року, після відставки Валерія Залужного. Новим очільником армії став 43-річний командувач Об'єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.