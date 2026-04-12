Відвідали прем'єру у Берліні. Сини Майкла Джексона Бланкет і Прінс висловили підтримку новому фільму про покійного короля поп-музики

Сини Майкла Джексона, Бланкет і Прінс, висловили свою підтримку новому біографічному фільму про покійного короля поп-музики на його берлінській прем'єрі. Дочка покійного артиста Періс Джексон пропустила показ стрічки.

Про це повідомляє The Daily Mail. На прем'єрі фільму Майкл до двох братів приєдналися кілька членів сім'ї Майкла Джексона, включно з Джермейном і Ренді Джексоном.

Фільм із бюджетом у 150 мільйонів доларів, який, за повідомленнями ЗМІ, зазнав дороговартісного перезнімання через побоювання, що він порушив угоду про нерозголошення та показав неправдиві звинувачення у сексуальному насильстві 1993 року проти покійної зірки, вийде в прокат 22 квітня.

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24-річний Бланкет був одягнений у костюм із нашивкою, що відсилає до знаменитого «місячного танцю» його батька, а 29-річний Прінс позував поруч із голлівудськими зірками Майлзом Теллером і Нією Лонг, які знімалися у цьому фільмі.

Бланкет і Прінс Джексон / Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

В анотації до фільму йдеться, що стрічка Майкл розповідає історію Майкла Джексона поза музикою, простежуючи шлях від відкриття надзвичайного таланту як лідера гурту The Jackson 5 до того, як він став сольним артистом, який мріяв стати найвідомішим співаком у світі. Режисером фільму став Антуан Фукуа (Тренувальний день, Чудова сімка, Король Артур).