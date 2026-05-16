Ілон Маск привів шестирічного сина на саміт Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном у Пекіні

У саміті президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні взяли участь керівники американських технологічних компаній — Тім Кук з Apple, Дженсен Хуанг з NVIDIA та інші.

Генеральний директор Tesla і SpaceX Ілон Маск на саміт взяв із собою шестирічного сина X Æ A-Xii (матір'ю хлопчика є канадська співачка Клер Буше, відома як Граймс).

Хлопчик супроводжував батька на діловій зустрічі високого рівня, що проходила у Великій залі народних зборів у Пекіні. Саміт був присвячений економічному співробітництву між країнами, штучному інтелекту та іншим темам.

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Ілон Маск із сином у Пекіні / Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool TPX IMAGES

Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool

Маск тримав сина за руку, коли вони входили на зустріч, у якій також брали участь керівники американських технологічних компаній. Сина мільярдера сфотографували з коричневою сумкою через плече із зображенням морди тигра під час відвідування Великої зали народних зборів. Сумка була виготовлена компанією Yaxiaoqi Handmade, яка розташована в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю. Товар був розпроданий на платформі електронної комерції Taobao.

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Фото: REUTERS/Go Nakamura/Pool

Ілон Маск — батько 14 дітей. У лютому Маск з коханою Шивон Зіліс (є матір'ю його чотирьох дітей) відвідав весілля радника Дональда Трампа Дена Скавіно. У мільярдера також є шестеро дітей від першого шлюбу з Джастін Вілсон і ще троє спадкоємців від співачки Граймс. У лютому 2025 року з’явилася інформація, що у мільярдера народилася дитина від письменниці Ешлі Сент-Клер.