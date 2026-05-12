Син українського актора Богдана Бенюка долучився до лав захисників
Богдан Бенюк з сином Богданом-Гордієм (Фото: Instagram beniukofficial)
29-річний син народного артиста України Богдана Бенюка Богдан-Гордій долучився до лав захисників після того, як захистив докторську дисертацію.
Про це у інтерв'ю Аліні Доротюк розповів український актор театру і кіно, колега Богдана Бенюка Сергій Калантай.
За словами Калантая, про те, що 29-річний Богдан-Гордій пішов служити актор дізнався від самого Бенюка під час розмови в гримерці.
«Я сиджу в гримерці з Бенюком Богданом Михайловичем, і я нещодавно довідався, що його молодший син пішов служити. Він, який захистив докторську дисертацію зараз», — сказав Сергій Калантай.
Також, за словами актора, Україну в лавах захисників від окупантів боронять два зяті Богдана Бенюка, чоловіки його доньок Мар’яни та Олесі.
«Його два зяті служать і син пішов служити. Ми можемо говорити про актора Бенюка, але про громадянина Бенюка я хочу сказати, зняти шляпу і сказати, що він виховав людей правильних», — додав Сергій Калантай.
Відомо, що окрім здобуття докторського ступеня, Богдан-Гордій займався дубляжем.