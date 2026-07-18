Бізнесмен і меценат Андрій Мацола повідомив, що його старший син Володимир одружився, і показав фото зі весілля. На світлині Мацола зображений із дружиною Світланою, сином і невісткою Олександрою.

Де відбулося весілля, невідомо. Старший син бізнесмена здобув вищу освіту у Великій Британії. У Андрія Мацоли та його дружини Світлани четверо синів — Володимир, Віктор, Станіслав та Андрій.

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Мацола звернувся до сина з настановою. «Життя кожної людини — це шлях. Шлях переосмислення, досконалості й постійного прийняття свідомих, відповідальних рішень і вільного вибору. І в цей день, на своєму життєвому шляху діти дійшли до етапу створення сімʼї, що означає перехід від життя юнацького, безтурботного до життя відповідального і дорослого. Сімʼя — це наша любов, наша улюблена бухта, куди ми хочемо кожного дня повертатись, щоб насолоджуватись перебуванням та спілкуванням одне з одним. Саме тому з волі Творця природа людини розділена на дві статі, дві половини, жодна з яких не володіє повнотою досконалості, й тільки в шлюбі подружжя має змогу обдаровувати одне одного тими властивостями і якостями, які належать виключно його або її природі, і таким чином створюють єдиний духовно-тілесний організм та мають змогу досягти досконалості. Я хочу побажати моєму сину Володимиру та моїй доньці Олександрі перебувати вічно в цій гармонії та насолоджуватись сімейним життям. Щастя вам, любові, багато діточок і Божого благословіння!» — написав бізнесмен.

Фото: instagram.com/matsola.andriy

Також повідомлялося, що актор Володимир Гладкий одружився. На свято актор запросив зіркових колег.