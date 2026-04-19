Шер просить призначити опікуна для свого 49-річного сина, який потрапив до психіатричної лікарні

Виконавиця подала заяву про призначення фінансового опікуна до Верховного суду Лос-Анджелеса — у той самий суд, який понад два роки тому відхилив аналогічне клопотання. У своїй заяві Шер просить суд призначити тимчасового опікуна, який візьме під контроль трастовий фонд Оллмана — його єдине джерело доходу.

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У судових документах, отриманих The Daily Mail, 79-річна співачка, яка має сина Елайджу від покійного колишнього чоловіка, музиканта Грегга Оллмана, повідомила, що її син нині перебуває у психіатричній лікарні. Чоловік перебуває у медичному закладі «з метою відновлення його дієздатності» напередодні кримінального розгляду, пов’язаного з двома арештами у Нью-Гемпширі на початку цього року. Оллмана знайшли непритомним за кермом його автомобіля. Його госпіталізували й для порятунку життя йому ввели спеціальний препарат для швидкого усунення передозування опіатами.

Співачка також висловила занепокоєння з приводу фінансових справ Оллмана, заявивши, що «він не здатний правильно розпоряджатися своїми грошима». За словами Шер, її син заборгував 18 тисяч доларів наркодилеру і був змушений позичити гроші у друга. На додаток до проблем із наркотиками, Оллман зіткнувся зі зростаючим податковим боргом у розмірі 200 тисяч доларів. Чоловікові заборонили відвідувати 18 готелів. Він завдав збитків на суму 50 тисяч доларів, орендувавши кілька об'єктів через Airbnb на ім'я друга сім'ї.

Шер просить суддю призначити Джейсона Рубіна тимчасовим опікуном майна Оллмана, підкреслюючи, що становище її сина стало «критичним». Йому висунули обвинувачення у нападі, незаконному проникненні, погрозах і порушенні громадського порядку, після чого його звільнили під заставу.

«Його психічне здоров’я серйозно погіршилося, його фінансове становище жахливе, а наркотична залежність досягла піка», — йдеться у заяві Шер. Трастовий фонд Оллмана був створений його покійним батьком, Грегом Оллманом із гурту Allman Brothers Band. Згідно з документами, Оллман регулярно отримує виплати з фонду і, як стверджується, майже відразу витрачає ці гроші на наркотики.

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Крім Елайджі, Шер також є матір'ю 57-річного Чаза Боно (від покійного музиканта Сонні Боно).