Від Louis Vuitton та Givenchy. Шарліз Терон в ефектних вбраннях представила Одіссею у Пекіні

Голлівудська кінозірка Шарліз Терон продемонструвала ефектні образи під час промотуру Одіссеї в Китаї. Актриса обрала вбрання від Lanvin, Louis Vuitton та Givenchy.

Оскароносна Терон змінила три образи за один день. Про це повідомляє WWD. Перший ансамбль складався з драпірованої блузи вільного крою з коміром-халтером та шортів з весняної колекції Lanvin 2026 від Пітера Коппінга. Струменистий силует ідеально пасував до теплої погоди. Образ доповнили туфлі-човники Lanvin з т-подібним ремінцем і сітчастими вставками, а також окуляри Celine.

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Шарліз Терон у Lanvin / Фото: instagram.com/charlizeafrica

Другий образ Терон раніше був представлений на подіумі — колекція Givenchy осінь 2026. Чорно-срібляста сукня з відкритою спиною, створена креативною директоркою Сарою Бертон, вирізнялася глибоким вирізом у зоні декольте та скульптурною спідницею.

Шарліз Терон у сукні Givenchy / Фото: instagram.com/charlizeafrica

Сукня була оздоблена квітковими візерунками зі сріблом. Кінозірка доповнила образ прикрасами від Tiffany & Co, вартість яких перевищує 50 тисяч доларів, та чорними босоніжками на тонких ремінцях. Актриса приєдналася до режисера Крістофера Нолана та свого колеги по фільму Метта Деймона на зустрічі з шанувальниками, що відбулася в Universal CityWalk.

А в Китайському національному музеї кіно в Пекіні 50-річна Терон з’явилася в блискучій золотій сукні з бахромою від Louis Vuitton. Сукню було створено з найтонших золотих ниток. Щодо аксесуарів, то акторка обрала сережки та каблучки від Dana Rebecca Designs.

Шарліз Терон у сукні з бахромою від Louis Vuitton / Фото: instagram.com/charlizeafrica

Новий фільм Крістофера Нолана позиціонується як його найамбіційніший проєкт на сьогоднішній день. Одіссея — це епічна екранізація давньогрецької поеми Гомера, що розповідає про Одіссея та його небезпечну подорож додому після Троянської війни.