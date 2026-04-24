Шарліз Терон зʼявилася на вечірньому шоу у прикрасах українського бренду

Американська акторка Шарліз Терон, яка нещодавно вперше розповіла про родинну трагедію , яка трапилася, коли їй було 15 років, зʼявилася на вечірньому шоу Сета Майєрса у прикрасах українського бренду.

Шарліз Терон зараз промоутить фільм Верхівковий хижак. Нещодавно вона зʼявилася на вечірньому шоу Сета Майєрса та The Drew Barrymore Show.

Для заходу вона обрала діамантові каблучки від GUZEMA з колекції Classic: перша — на два пальці, а інша — з чотирма клюшками.

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«Культова форма, яку впізнаєш одразу», — додали в бренді.

Нещодавно Шарліз Терон відкрито розповіла про ніч, коли її мама застрелила батька, що страждав на алкогольну залежність, в цілях самооборони. Інцидент трапився у 1991 році, коли акторці було 15 років. За її словами, батько розлютився, бо вона не привіталася з дядьком.

Суд Південної Африки виправдав маму акторки. Терон зізналася, що розповідає свою історію, аби «інші люди не почувалися самотніми».