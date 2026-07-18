На прем'єрі Одіссеї. Шарліз Терон здійснила рідкісний вихід у світ зі своїми доньками

50-річна акторка відвідала прем'єру Одіссеї у Нью-Йорку разом зі своїми доньками — 12-річною Огаст і 14-річною Джексон. Папараці зафіксували, як Терон обережно вела доньку Огаст крізь натовп, а Джексон йшла слідом за ними. На червоній доріжці акторка не позувала разом з доньками.

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Про це повідомляє The Daily Mail. Терон з’явилася у сукні-блейзері кольору слонової кістки від Christian Dior із драпіруванням та ефектним бантом.

Charlize Theron's daughters August, 12, and Jackson, 14, make rare public appearance at The Odyssey premiere https://t.co/bABpxBCow8 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 15, 2026

Шарліз Терон усиновила Джексон у 2012 році, а Огаст — у 2015-му. «Я не відчуваю, що щось втрачаю. Це завжди був мій пріоритетний вибір, навіть коли я перебувала у стосунках. Я відверто казала своїм партнерам, що відкрита до народження власних біологічних дітей, але усиновлення мало стати частиною мого життя. Я була в цьому твердо переконана», — розповідала акторка в інтерв'ю Челсі Гендлер для журналу Elle у 2018 році.

Charlize Theron had her daughters August and Jackson with her at the premiere of The Odyssey in New York City on Tuesday pic.twitter.com/wQdNhasukq — America Report (@Americareport24) July 16, 2026

У 2019 році Терон зізналася, що її донька Джексон — трансгендер: «Я теж думала, що вона хлопчик. Доки у три роки вона не подивилася на мене й не сказала: „Я не хлопчик!“. У мене дві чудові доньки, яких я хочу захистити. Вони народилися такими, якими є, і вирішувати не мені, де вони опиняться, коли виростуть, і ким захочуть стати».