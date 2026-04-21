«Це не поодинока історія». Шарліз Терон розповіла, що її мама застрелила батька з алкогольною залежністю в цілях самооборони

Американька акторка Шарліз Терон відкрито розповіла про ніч, коли її мама застрелила батька, що страждав на алкогольну залежність, в цілях самооборони.

Про це вона сказала в інтервʼю The New York Times.

Інцидент трапився у 1991 році, коли акторці було 15 років. За її словами, батько розлютився, бо вона не привіталася з дядьком.

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«Мені дуже хотілося в туалет. Тож я побігла до будинку, щоб сходити, а він сприйняв це як грубість з мого боку, бо я не зупинилася, щоб привітатися з усіма. У Південній Африці це дуже важливо — така повага, яку треба виявляти до старших. А він був у такому стані, що просто розлютився. Мовляв: „Чому ти не зупинилася? Хто ти така?“», — розповіла Терон.

Далі Шарліз Терон зайшла до своєї кімнати й вимкнула світло, бо була налякана. У неї було передчуття, що станеться щось погане.

«Моє вікно виходило на під'їзну дорогу, і я могла визначити, наскільки він розлючений, розчарований чи незадоволений, за тим, як він заїжджав. Те, як він заїжджав на подвір'я тієї ночі, я не можу вам пояснити. Я просто знала, що станеться щось погане», — зізналася вона.

За словами акторки, її батько прострілив сталеві двері, щоб потрапити всередину, «чітко давши зрозуміти, що збирається нас убити». У той момент його брат перебував поруч з ним.

Жодна куля не влучила, ані в Шарліз, ані в її маму, але «послання тата було чітким — я вб’ю тебе сьогодні ввечері».

«Він підійшов до сейфа, і моя мама відчинила двері, поки той чоловік ще стояв там. Він кинувся вниз по коридору, а вона вистрілила в його бік, і куля, зрикошетивши сім разів, влучила йому в руку. Такі речі неможливо пояснити. А потім вона підійшла до мого батька, який саме відкривав сейф, щоб дістати ще зброю, і вистрілила в нього», — пригадала Шарліз.

Суд Південної Африки виправдав маму акторки.

Терон зізналася, що розповідає свою історію, аби «інші люди не почувалися самотніми».

«На жаль, це не поодинокий випадок. Такі речі трапляються в багатьох сім'ях. Жінки дійсно опиняються в дуже, дуже несправедливому становищі, навіть у цій країні. Ніхто не сприймає серйозно ситуацію, в якій вони перебувають. І я не думаю, що хтось сприймав мою маму серйозно», — пояснила вона.