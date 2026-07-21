З довгими ланцюжками та діамантами. Шакіра зʼявилася на фіналі ЧС-2026 в сережках від українського бренду

Колумбійська співачка Шакіра зʼявилася на фіналі Чемпіонату світу з футболу в сережках від українського ювелірного бренду Guzema. Виконавиця виступила у першому в історії шоу у перерві матчу.

Як розповіли на сторінці бренду, Шакіра обрала сережки з довгими ланцюжками з білого золота та діамантами стали з колекції Hidden Beauty. Їхня вартість становить майже 189 тис. гривень — понад 4200 доларів.

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«Сережки натхненні не яскравою зовнішністю, а красою, що всередині нас. Прикраси цієї колекції створені, аби відкрити справжній стиль, манеру та характер жінки», — йдеться в описі прикраси на сайті.

Прикраси від Guzema також носять Меган Маркл, Шарліз Терон, Дженна Ортега та акторки Лілі Колінз та Ешлі Парк у серіалі Емілі у Парижі.

Фінал Чемпіонат світу з футболу пройшов 19 липня на стадіоні в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Мадонна, BTS, Джастін Бібер та Шакіра виступили гедлайнерами першого в історії шоу під час перерви фінального матчу.

Шакіра зʼявилася на полі з Burna Boy, які спільно з угандійським гуртом Ghetto Kids виконали гімн Чемпіонату світу — Dai Dai.

Фото: Reuters/Vincent Carchietta