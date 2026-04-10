Зйомки вже тривають. Зірка Гри престолів Ліна Гіді приєднається до акторського складу Венздей

Британська акторка Ліна Гіді приєднається до акторського складу третього сезону Венздей , зйомки якого вже тривають в Ірландії.

Про це повідомляє Variety.

Разом з Гіді до акторського складу також увійдуть Ендрю Маккарті (Вогонь Святого Ельма та Brats) та Джеймс Ленс (Тед Лассо). Ліна Гіді відома за роллю Серсеї Ланністер у серіалі Гра престолів.

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Раніше творці шоу повідомляли, що у третьому сезоні також зʼявляться Єва Грін, яка зіграє сестру Мортіши, а також Вайнона Райдер, Кріс Сарандон, Ной Тейлор, Оскар Морган та Кеннеді Мойєр.

Зйомки серіалу вже тривають у Дубліні, Ірландія. Дженна Ортега повернеться в ролі Венсдей Аддамс. Режисером та виконавчим продюсером є Тім Бертон.

Другий сезон закінчився тим, що Венздей Аддамс разом зі своїм дядьком Фестером вирушала врятувати свою подругу та сусідку по кімнаті Енід. Дата премʼєри третього поки невідома.