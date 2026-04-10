Зйомки вже тривають. Зірка Гри престолів Ліна Гіді приєднається до акторського складу Венздей
Ліна Гіді приєднається до акторського складу Венздей (Фото: Netflix)
Британська акторка Ліна Гіді приєднається до акторського складу третього сезону Венздей, зйомки якого вже тривають в Ірландії.
Про це повідомляє Variety.
Разом з Гіді до акторського складу також увійдуть Ендрю Маккарті (Вогонь Святого Ельма та Brats) та Джеймс Ленс (Тед Лассо). Ліна Гіді відома за роллю Серсеї Ланністер у серіалі Гра престолів.
Раніше творці шоу повідомляли, що у третьому сезоні також зʼявляться Єва Грін, яка зіграє сестру Мортіши, а також Вайнона Райдер, Кріс Сарандон, Ной Тейлор, Оскар Морган та Кеннеді Мойєр.
Зйомки серіалу вже тривають у Дубліні, Ірландія. Дженна Ортега повернеться в ролі Венсдей Аддамс. Режисером та виконавчим продюсером є Тім Бертон.
Другий сезон закінчився тим, що Венздей Аддамс разом зі своїм дядьком Фестером вирушала врятувати свою подругу та сусідку по кімнаті Енід. Дата премʼєри третього поки невідома.