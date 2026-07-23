За рецептом покійної тещі-українки. Зірка серіалу Ведмідь Ебон Мосс-Бакрак навчив колегу Айо Едебірі готувати борщ

23 липня, 12:37
Ебон Мосс-Бакрак навчив колегу Айо Едебірі готувати борщ (Фото: ebonmossbachrach/Instagram)

Ебон Мосс-Бакрак навчив колегу Айо Едебірі готувати борщ (Фото: ebonmossbachrach/Instagram)

Зірки серіалу від Hulu Ведмідь Ебон Мосс-Бакрак та Айо Едебірі стали гостями нового випуску шоу NYT Cooking від газети The New York Times, де готували борщ за рецептом покійної тещі актора.

У відео Мосс-Бакрак показує, як приготувати вегетаріанський борщ за сімейним рецептом своєї покійної тещі Лідії Ємчук. Особливістю цього рецепту — тривале тушкування капусти й цибулі, завдяки чому овочі карамелізуються, а смак борщу стає більш насиченим.

Реклама

Борщ пропонують подавати гарячою або холодною зі сметаною та кропом. Для холодної страви пропонують додати свіжий огірок і варене яйце.

У ролику Ебон Мосс-Бакрак також навчив Айо Едебірі вимовляти слово «борщ». Актор також одягнув на зйомку пін у вигляді прапора України.

Мосс-Бакрак найвідоміший за ролями Девіда Лібермана в серіалі Каратель та Річі Джерімовича в серіалі Ведмідь, за яку двічі отримував премію Еммі як найкращий актор другого плану в комедійному серіалі. Його дружина — українська фотографка і режисерка Олена Ємчук, яка народилася в Києві.

Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Серіал NYT Борщ

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини