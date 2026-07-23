За рецептом покійної тещі-українки. Зірка серіалу Ведмідь Ебон Мосс-Бакрак навчив колегу Айо Едебірі готувати борщ

Зірки серіалу від Hulu Ведмідь Ебон Мосс-Бакрак та Айо Едебірі стали гостями нового випуску шоу NYT Cooking від газети The New York Times, де готували борщ за рецептом покійної тещі актора.

У відео Мосс-Бакрак показує, як приготувати вегетаріанський борщ за сімейним рецептом своєї покійної тещі Лідії Ємчук. Особливістю цього рецепту — тривале тушкування капусти й цибулі, завдяки чому овочі карамелізуються, а смак борщу стає більш насиченим.

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Борщ пропонують подавати гарячою або холодною зі сметаною та кропом. Для холодної страви пропонують додати свіжий огірок і варене яйце.

У ролику Ебон Мосс-Бакрак також навчив Айо Едебірі вимовляти слово «борщ». Актор також одягнув на зйомку пін у вигляді прапора України.

Мосс-Бакрак найвідоміший за ролями Девіда Лібермана в серіалі Каратель та Річі Джерімовича в серіалі Ведмідь, за яку двічі отримував премію Еммі як найкращий актор другого плану в комедійному серіалі. Його дружина — українська фотографка і режисерка Олена Ємчук, яка народилася в Києві.