Сергій Жадан розповів, в якому українському місті більше не виступає

Сергій Жадан дав велике інтерв’ю подкасту СучЦукрМуз, в якому відповів на питання, чому він та його гурт не виступають у місті Чернігів.

Сергій Жадан підтвердив ведучому та журналісту Альберту Цукренко, що гурт Жадан і Собаки не виступає у місті Чернігів. Він пояснив, що усі його найгірші виступи у нього були саме в цьому місті на півночі України.

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«Не виступаємо. Три найгірші виступи у нашій кар'єрі були саме в Чернігові», — відповів Жадан.

При цьому він зазначив, що жодних особистих чи приватних причини не любити це місто в нього немає.

«Після першого невдалого виступу я подумав, що варто зламати це, ми зробили другий — невдалий, ми зробили третій — невдалий. На жаль. Зі всією повагою до міста Чернігова, яке я дуже люблю і до людей, які там живуть — це прекрасні, чудові люди. Нічого особистого. Нічого приватно. Просто от є така річ. Не склалося в нас з Черніговом», — пояснив він.

У вересні Сергій Жадан представить у Палаці Україна в Києві свою нову книгу Гімни барокових війн.