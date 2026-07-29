«Це смерть багатьом речам». Сергій Жадан висловився про використання ШІ та назвав інтернет найгіршим винаходом

Говорячи про різниці між його, Сергія Жадана поколінням, та поколінням дітей, які зараз відпочивають у таборі для дітей військовослужбовців Хартії, яким зараз опікується Жадан, він зауважив, що його покоління застало все найгірше, що можна була застати, і до цього найгіршого він відніс появу Інтернету.

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«Наше покоління застало все найгірше, що можна застати: ломку системи, формування нової системи, ломку цієї нової системи через війну, а найгірше, що з нами всіма сталося, це безперечно інтернет. Поява мережі Інтернет фактично це за рівнем якоїсь цивілізаційної зміни дорівнює гутенберговій революції. Це величезна зміна, навіть ми це до кінця не усвідомлюємо, змінила комунікаційні якісь механізми, змінила інформаційне поле, соціальне поле, і фактично підважила саме поняття інформації. Все, що зараз з нами відбувається фактично, це спроба обжитися якось на руїнах всього того, що до нас створила цивілізація у попередні 2000 років», — пояснив він свою думку.

На запитання ведучого, Олексія Бондаренка, чи не лякає його впровадження Штучного інтелекту, Жадан відповів, що радше доводить до відчаю.

«Не лякає, а вгоняє у відчай. Я розумію, що це смерть багатьом речам. Тому що фактично вона перебудовує сприйняття аудиторії. Аудиторія призвичаюється до спрощеного варіанту, до певної картинки, до певного текстового набору, до певного звучання. І відповідно вона нівелює роботу людини. Це найгірше, що може бути здається», — відповів він.

І пояснив, що розробники ШІ налаштувають людей на те, що їм «має бути все одно».

«Тому що людей налаштовують на те, що їм має бути все одно. Що немає великої різниці, де стоїть кома, і чому Михайло Степанович Вінграновський вживає слово в неправильному відмінку. Тому що в цьому вся фішка Вінграновського. А ШІ тобі показує, що насправді це неважливо — можна без цієї фішки. Все одно буде красиво. Коли немає фішки — зникає все. І людство це починає сприймати».

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І додав, що ШІ - це частина глобально більшої проблеми, яка стосується в цілому підваження інформації як такої.

«При чому це сталося просто на наших очах. Я дуже добре пам’ятаю 2014 рік, початок війни, коли масово почали з’являтися фейкові новини. Ми ж звикли до того, що ти щось читаєш і за цим стоїть якась доля правди. Якщо тобі говорять, що якесь місто взяли, значить його взяли, якщо говорять, що збили російський літак, значить його збили. А потім ти читаєш різні джерела, і розумієш, що не обов’язково щось збили чи взяли. Ти розумієш, що насправді реальність розпливається. Вона деформується, і вже написане, не викликає довіри. І ти спочатку мусиш перевіряти, а потім ти розумієш, що і те, що ти перевіряєш, не викликає довіри», — пояснив він.

Також Жадан назвав свободу висловлювання — однією з найбільшиз незпек інтернету. І нагадав, що свобода вимагає відповідальності.